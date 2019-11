Polémica sobre quién es el padre del hijo de Niurka Marcos

La vedette cubana enloqueció cuando le cuestionaron sobre el papá de su hijo Emilio

La cantante y actriz cubana Niurka Marcos siempre ha sido abierta con su intimidad. Sobre todo cuando habla de su expareja Juan Osorio con el que estuvo ocho años y al cual ayudó en su proceso de rehabilitación de las drogas. En el tiempo que estuvo con Osorio nació su hijo Emilio Osorio. Éste último asistió a la premiere de la obra de su mamá llamada “Lo Amo pero es Imbécil”.

Cuando la prense se acercó, le preguntaron sobre qué opinión le da a los rumores de que se parece mucho físicamente al exnovio de su madre Bobby Larios. A lo que respondió: “Está demás porque tengo el carácter y el enojo de mi padre y ahí se nota”.

Posteriormente, Niurka no se aguantó y salió a opinar al respecto: “Yo creo que fue un disparo que calentaron a ver si el chicle pega, pero como ni Juan lo peló…”. Agregó también “Porque soy la madre y soy única y a Bobby bueno lo único que le puede pasar es que me lo buleé bien gacho y no se lo merece porque dijo que por supuesto que no, entonces al que se le ocurrió, lo que tiene es un cerebro así” dijo la vedette afirmando que Juan Osorio efectivamente sí es el padre de su hijo Emilio.

