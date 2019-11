Salma Hayek comparte conmovedora fotografía de su abuelita, quien cumpliría 108 años

View this post on Instagram

I was so moved when I saw this picture with my mother and my beloved grandmother Wichita who would‘ve turned 108 this week. Thank you to all the fans who spend so much time finding so many pictures I never saw or that bring me so many good memories and share them You guys make my heart ❤️ smile. Me conmovió much ver esta foto con mi mamá y mi abuelita adorada, Wichita, quien cumpliría 108 años esta semana. Gracias a todos los fans que pasan tanto tiempo encontrando fotos que nunca avía visto o que me traen tantos recuerdos y nos las comparten. Ustedes hacen que mi corazón 💓 sonría @salmahayekfanspage