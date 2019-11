Tarjeta Roja: solo 5 minutos separaron al ‘mini tri’ sub 17 de la hazaña mundialista

La selección mexicana sub 17 estuvo a punto de conseguir la hazaña en Brasil

El sueño se extinguió en la final. El ‘mini Tri’ sub 17 no pudo repetir la hazaña de 2005 y 2011 y cayó dramáticamente en la final de la categoría ante el local Brasil, al que siempre le echan la mano… la verdad sea dicha.

Brasil fue mejor que México, pero El Tri había hecho lo necesario para ganar el partido durante 85 minutos, después una marcación rigurosa del VAR y un gran gol en el tiempo de compensación le dio el título a los locales.

FUERTES DECLARACIONES 🚨 Las declaraciones de Marco Antonio “Chima” Ruiz tras terminar la Final de la Copa del Mundo Sub- 17 en la que México se coronó subcampeón tras caer con Brasil. 🇧🇷🇲🇽 "Utilizan el VAR cuando les conviene para favorecer al local”. 🗣 ¿Era PENAL? pic.twitter.com/DfpFjQHbV9 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 18, 2019

México, a 5 minutos de coronarse por tercera vez campeón del mundo no supo manejar el partido al final de este y fue víctima de la localía y mucho más en Brasil.

Imposible no recordar aquel partido de Brasil 2014 en el que México tenía el partido en La Bolsa y en los últimos minutos Holanda del dio la vuelta con todo y el famoso #noerapenal que le cometió Rafa Márquez a Arjen Robben, es la misma sensación.

México es subcampeón del mundial sub 17 Brasil 2019. Superados en muchas partes del encuentro, el cuadro mexicano fue derrotado por los locales 2-1. Un penal dudoso y fallas defensivas orillaron la derrota. Sin embargo, un gran trabajo realizado al llegar hasta la final.#U17WC pic.twitter.com/hU4BYIZkFI — David Fragoso (@hdavidfc) November 17, 2019

Ahora es tiempo de aprender de los errores del pasado y trabajar con estos jóvenes que realmente son grandes competidores y que se van con la frente en alto en un torneo en el que perder la final ya se siente mal, pues México es en verdad una potencia mundial en la categoría.

Sigue continuar trabajando con la seriedad que hasta ahora en el fútbol base en ciertos equipos que no paran de sacar talento y mantienen a la selección como un grande del fútbol juvenil… sigue apuntar los nombres de estos guerreros para que en el futuro no lejano sean de los que hablemos en la primera línea del fútbol mexicano y ¿por que no? En equipos europeos.