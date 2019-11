“Cerdita”, un cortometraje que trae conciencia sobre el bullying hacia jóvenes con sobrepeso

Laura Galán, la protagonista dice durante su visita a Los Ángeles, que está sana, se ve guapa y se siente sexi

Laura Galán, la actriz española que protagoniza el cortometraje “Cerdita“, está convencida que el bullying es un problema y una forma de violencia de la gente que insulta. “El bullying no puede ser la norma”, sostiene la actriz quien ha vivido en carne propia el acoso por su propio sobrepeso, pero no al nivel de Sara, el personaje principal de “Cerdita”.

En una entrevista con el diario La Opinión, la actriz de 33 años, nacida en Guadalajara, España, anima a los latinos en Estados Unidos a ver el cortometraje “Cerdita” para que se inspiren a parar el bullying.

“Es un cortometraje muy educativo que va a hacer reflexionar y crear debate para saber en qué posición estamos con relación a este tipo de violencia que daña y hace sentir mal a otros”, dice Laura. Y pide que hablen quienes sufren acoso porque “el silencio es nuestro enemigo”.

“Cerdita” (Piggy) cuenta la historia de Sara, una adolescente que sufre de bullying y maltrato por su obesidad en el pueblo donde vive. Ni siquiera Claudia, su mejor amiga de la infancia la defiende cuando es acosada en la piscina local frente a un desconocido. Un momento crucial de la historia ocurre cuando sus ropas son robadas, y Sara tiene que regresar en bikini a su casa. El largo recorrido a su hogar, marcará el resto de su vida.

“Es mi primer papel protagonista, y me ha gustado mucho hacer un personaje tan complejo, y el que me hizo aprender mucho como actriz”, comenta.

Desde que el guión le llegó a sus manos, le gustó. “Quería contar la historia de Sara, poner su cuerpo en mi voz y sentimientos para que ella tuviera la posibilidad de hablar”, dice.

Y agrega que le llenó mucho la historia porque denuncia el trato hacia las jóvenes que tienen un cuerpo que se sale de los cánones establecidos por la sociedad.

Laura y Sara, su personaje tienen en común el sobrepeso. “Peso 87 kilos y mido 1 metro con 50 centímetros”, dice con toda sinceridad.

Y admite que desde niña ha tenido kilos de más.

“Todos los que tenemos sobrepeso, hemos sufrido bullying, pero yo no lo he vivido tan fuerte como mi personaje en el cortometraje”, comenta.

Sin embargo, se identifica con Sara por ser juzgada por tener un cuerpo diferente que al final, dice, no es tan diferente del resto del mundo.

Laura cuenta que a pesar de ser de una ciudad chica al lado de Madrid, ella corrió con suerte al no sufrir un acoso fuerte por su sobrepeso.

“Aunque hubo gente que me llamaba “garbanzo”, mi padres y mi entorno me dieron una educación fuerte que me afianzaron muy bien al suelo” , expone.

Pero reconoce que fue pura suerte. “Hay gente que me sigue diciendo gorda. Pero es que yo soy gorda, y además morena y con pelo rizado. Algo que a muchos les causa shock. Si me dicen gorda no me importa si le quitan lo peyorativo. Gorda es solo un adjetivo. Y ser gorda no es una vergüenza, es un problema de la persona que insulta y lo usa como una forma de violencia”, indica.

Laura dice que ella con sus kilos extras, “estoy sana, me veo guapa y me siento sexi”.

El drama que protagoniza se ha ganado más de 50 premios y ha sido seleccionado para participar en más de 200 festivales de cine de alto perfil.

“Cerdita” ha sido preseleccionada en la categoría de cortometraje de ficción para los Premios Óscar.

“Es un sueño precioso. Una locura”, exclama feliz. Su mayor deseo es que muy pronto pueda verse en Estados Unidos. “Me gustaría que mucha gente la pudiera ver”, dice.

Ademá de Laura como protagonista, también participan en “Cerdita”, Elisabet Casanovas y Mireia Vilapuig. A cargo de la cinematografía estuvo Rita Noriega A.C.E; Nacho Arenas en el sonido; y en la edición, David Pelegrín.

El cortometraje se estrenará en EE UU a través de diferentes plataformas digitales después de conocerse la lista de los candidatos al Óscar en la categoría de cortometraje de ficción para la que estamos preseleccionados, precisa Luis Ángel Ramírez, productor de Cerdita.

Añade que “Cerdita dura 14 minutos y fue rodado en Villanueva De la Vera, un pueblo extremeño en Cáceres donde se ubica la piscina natural en la que acosan a nuestro personaje”

Entre los reconocimientos que ha recibido figura el Premio Goya 2019 – los premios a lo mejor del cine de España – en la categoría del mejor cortometraje; y el premio a la cinematografía Forqué. Su directora Carlota Pereda también fue premiada. Cabe decir que más del 60% del elenco y el equipo de Cerdita son mujeres.

Cerdita fue producida por Luis Ángel Ramírez (IMVAL Madrid), La 4a compañía y Mario Madueño.