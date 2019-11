Daddy Yankke tendrá su propio museo en Puerto Rico

View this post on Instagram

Esta foto es en VILLA KENNEDY. La diferencia, es que la de la izquierda es la real y la de la derecha es una réplica exacta; que ustedes podrán ver cuando visiten el MUSEO de mi trayectoria. Recorre paso por paso, mi VIDA, mi CARRERA y la historia del REGGAETON a través de mis ojos, desde 1991 hasta 2019. Desde mañana los invito a que sean parte de esta experiencia en PLAZA LAS AMÉRICAS (completamente gratis). DADDY YANKEE MUSEUM 🎤🎧🔫💉🏆🥇📀 👟⚾️🎓🧢✈️📸📓🥾👖⛽️ #daddyyankeemuseum @daddyyankeemuseum Para entradas regístrate en www.daddyyankee.com . Link en el bio ☝️