Fernando Velasco pone el toque latino a Champions of Magic

El ilusionista jalisciense es escapista en este prestigioso espectáculo de magia

El sueño de Fernando Velasco era convertirse en torero, una disciplina que le encantaba cuando era niño. Su familia lo llevaba a ver las corridas en su natal El Grullo, un pequeño pueblo ubicado a 80 millas de la ciudad mexicana de Guadalajara.

Sin embargo, hubo dos impedimentos: su mamá y haber inmigrado a Estados Unidos cuando tenía 11 años.

“Desde chiquito quería hacer algo de entretenimiento”, dijo Velasco, quien ahora tiene 21 años. “Si cantara bonito yo creo que hubiera sido cantante”.

Pero la vida tenía otros planes para él. Su papá lo llevó un día al Magic Castle –donde trabaja como mesero–, un exclusivo club nocturno enclavado en el corazón de Hollywood en el que se ofrecen shows de magia y que también funciona como academia para magos.

“Desde el momento cuando entré me enamoré de la magia”, dijo Velasco. “Como mi papá conocía a muchos magos, le dijeron que ellos me podían enseñar”.

Y Velasco fue tan buen estudiante que a los 15 años ya estaba debutando profesionalmente en el mismo lugar donde su padre atendía mesas.

“Mi papá fue el primer empleado que tuvo un hijo que se hizo mago”, dijo este chico que ahora viaja por el mundo como parte de Champions of Magic, un espectáculo que integra cinco de los mejores ilusionistas del mundo y que llegará el sábado al Segerstrom Center for the Arts de Costa Mesa.

La especialidad de Velasco es el escapismo, una disciplina que aprendió cuando fue admitido en este espectáculo. Su segmento, uno de los más peligrosos del show, consiste en salir de una celda llena de agua, donde entra de cabeza y atado con una camisa de fuerza. El riesgo es extremo, dice.

Pero Velasco no solo se ha distinguido por ser el ilusionista más joven en ejecutar este acto, sino porque como parte de su atuendo usa pantalones de charro, que tienen como característica los bordados o herrajes en los costados.

“La idea fue de un amigo japonés”, dijo. “Cuando yo tenía 15 o 16 años, me dijo que yo necesitaba abrazar mi cultura, tomar lo rico que es e integrarla en mi magia; de ahí salió la idea del pantalón de mariachi”.

Por ahora, quedaron de lado los planes de Velasco de estudiar arquitectura. Su objetivo es revolucionar el arte de la magia, algo que considera han hecho pocos en la historia del ilusionismo.

“Quiero darle un giro”, dijo. “Yo le pongo un toque latino a mis shows, y es un proyecto diferente; me extraña que más magos no lo hagan”.

En detalle

Qué: Champions of Magic

Cuándo: sábado, 4 y 8 pm

Dónde: Segerstrom Center for the Arts, 600 Town Center Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos $39 a $179

Informes: (714) 556-2787 y scfta.org