Juanes estrena nuevo álbum y elige su canción con Christian Nodal para su nuevo sencillo

Emocionado de visitar el pasado para inspirarme, de buscar en la cumbia, la guasca y el vallenato inspiración para salir hacia el futuro y con los pies en el presente. ¡Eso es este álbum de Más Futuro Que Pasado! Gracias @nodal por sumarte a esta aventura. ¡¡TEQUILA para todos!! #MasFuturoQuePasado #Juanes #Nodal #Mexico #Colombia