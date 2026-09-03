Uber anuncia el recorte del 10% de su fuerza laboral como parte de su plan de reestructuración

Esta semana, a través de un comunicado en su página web, la empresa estadounidense proveedora de servicio de movilidad, Uber, anunció el recorte del 10% de su plantilla global en medio de una estrategia para optimizar sus operaciones, por lo que se espera que en las próximas semanas se simplifiquen y ubiquen correctamente a sus equipos de trabajo y se eliminen puestos jerárquicos.

Los recortes planeados para finales de este año representan aproximadamente 3,400 trabajadores de su plantilla. “Los cambios que estamos implementando hoy están diseñados para lograr dos cosas: hacer que Uber sea más sencillo y rápido, y crear mayor capacidad para invertir en nuestro futuro”, dijo el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, en un mensaje abierto a los empleados.

Estos cambios, según Khosrowshahi, permitirán que la empresa se concentre aún más en la inversión en sus conductores, repartidores y comercios. “Para lograrlo, debemos tomar decisiones conscientes sobre dónde invertimos a nuestra gente, nuestro tiempo y nuestro capital”, añadió el CEO.

“Una organización más ágil implicará una mayor claridad en la responsabilidad, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado al desarrollo en lugar de la coordinación. Además, generará ahorros que pretendemos reinvertir en crecimiento, innovación y las capacidades que serán más importantes en los próximos años”, aseguró Khosrowshahi.

Aunque en los últimos cinco años Uber ha triplicado sus ingresos, su director ejecutivo afirmó que la expansión ha sido compleja y que las estructuras de trabajo que antes funcionaban para una empresa más pequeña ya no les resultan útiles, por lo que parte de su reestructuración es reducir hasta un 50% el número de “microequipos”, y de esta manera ubicar a su grupo de trabajo en centros claves como Nueva York y San Francisco; además, en los cambios, solo el 1% de sus empleados trabajará de forma remota.

“En nuestro mundo post-COVID, los beneficios de trabajar juntos, colaborar en persona y resolver problemas en equipo son más evidentes que nunca. Por ello, estamos estableciendo principios más claros sobre la ubicación de los roles y los equipos, con el objetivo de concentrarlos en un número menor de centros clave”, dijo Khosrowshahi.

Para el último cierre de operaciones, la compañía fundada en 2009 aumentó sus acciones hasta un 2.5%.

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