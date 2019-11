Las verdades de Martín Palermo: “El fútbol mexicano ha perdido competitividad”

El argentino asegura que al no participar en torneos sudamericanos, se pierde en lo deportivo

El tema de moda actualmente en el futbol mexicano es el alejamiento total que hay por parte de la Federación Mexicana con la CONMEBOL sudamericana con quienes por muchos años hubo una gran relación e inclusive, gracias a esto, el nivel del fútbol mexicano ascendió.

Ahora, con un mayor envolvimiento con la MLS estadounidense, el medio del fútbol mexicano critica severamente que en el aspecto deportivo, se sale perdiendo por completo dejando a un lado las ardientes canchas de Sudamérica por los plácidos partidos ante rivales de CONCACAF.

Palermo: "El fútbol mexicano ha perdido competitividad al no jugar la Libertadores" https://t.co/7SeFaNC8Q9 vía @MarcaClaro — Daniel Ancheyta (@elancheyta) November 22, 2019

Al respecto, en entrevista para el diario Marca, el legendario jugador argentino y entrenador del Pachuca Martín Palermo aseguró con caridad que, con la baja de las competencias sudamericanas, el fútbol mexicano pierde en lo deportivo:

“La Champions y la Europa League hacen que el futbol europeo sea más competitivo. El futbol mexicano ha perdido eso al no jugar ya la Libertadores. Jugar contra Centroamérica y Estados Unidos a nivel de Concacaf no es lo mismo. A nivel de Selección, no poder estar en Copa América o en eliminatorias más competitivas lo sufre mucho“, dijo Palermo para Marca.