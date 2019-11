Definidos dos duelos de la Liguilla, ¿contra quién irá el ‘Ame’?

Quedan definidos dos duelos: Santos vs. Monterrey y León vs. Monarcas

Tras la victoria de los Rayos de Monterrey al Atlas quedaron definidos los ocho equipos que disputaran la parte final del Apertura 2019 y ser el monarca del toneo.

Los ocho equipos que disputarán la liguilla son:

Santos León Querétaro Necaxa América Tigres Monarcas Monterrey

Con estas posiciones quedan definidos dos duelos: Santos vs. Monterrey y León vs. Monarcas.

Rival definido. El camino por la séptima comienza enfrentando a @Rayados en Cuartos de Final. 📅 Fechas y horarios por definir.

🎟 Mañana toda la información para venta de boletos en la cuenta de @TSMoficial. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/Nm1PP3P360 — Club Santos (@ClubSantos) November 24, 2019

¡TENEMOS RIVAL! 🦁 Nos enfrentaremos a @FuerzaMonarca en los Cuartos de Final de la @LigaBBVAMX. 🙌🏻 Se viene el “Quinceo vs Cubilete” pic.twitter.com/IaG6EkkX7b — Club León (@clubleonfc) November 24, 2019

Este domingo juega Tigres de visita en Juárez, por lo que una visita de los regios aún pude mover la posición en la tabla.

Si tigres gana, los otros duelos serían Tigres vs. Necaxa y Querétaro vs. América.

En caso de que los felinos pierdan o empaten las posiciones no se moverán y los duelos quedarían: Querétaro vs. Tigres y Necaxa vs. América.