Jacqueline Bracamontes aclara si fue obligada a trabajar cuando aún estaba convaleciente

Jacky aclara las controversias sobre su regreso a la pantalla luego de asegurar que no podía pararse de la cama

Foto: Frazer Harrison / Getty Images for LARAS

Jacqueline Bracamontes aclaró los rumores sobre que el productor de ‘Netas Divinas’ la obligó a regresar a trabajar cuando aún estaba convaleciente por sus cirugías estéticas.

La conductora dijo que no tiene ningún problema con Miguel Ángel Fox, quien lleva la batuta del programa de Unicable, y que las grabaciones de la emisión fueron hace unos días, por lo que ella pudo asistir sin ninguna bronca.

“Fox y yo ya llevamos años atrás conociéndonos, pero si la grabación de Netas hubiera sido una semana después de mi cirugía, físicamente no hubiera podido, no me podía parar de la cama, pero fue después y como estaba sentada y sin esfuerzo, no había problema“, explicó.

Hace un mes aproximadamente, Jacky se metió al quirófano para moldear su figura después de dar a luz a 5 niñas. Los senos y el abdomen es donde más cambios ha visto.

“Me siento rarísima de tocarme y tener duro (el abdomen), tener músculo, yo me tocaba y era un hoyo, pero sigo con fajas y feliz“.

“Hasta los 6 meses es el resultado final, pero lo que he visto está bien, todavía están un poquito inflamadas (las bubis), se van a bajar más, pero estoy contenta“, agregó.

Quien no estaba de acuerdo con las cirugías a las que se sometió era su esposo, el piloto Martín Fuentes, sin embargó el doctor que la atendió lo tranquilizó.

“Le dieron mucho miedo las 7 horas (en el quirófano), pero se quedó tranquilo al conocer al doctor, él nos dijo ‘si yo veo que algo no está bien o que me voy a tardar de más, no lo hago, si programé siete horas es porque está dentro de lo normal y seguro’“, finalizó.