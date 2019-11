¿Quién será el bueno para enfrentar a Mayweather?

Floyd Mayweather anunció su regreso a los encordados para 2020 así que ya se especula quién será el bueno para enfrentarlo

A sus 42 años el estadounidense Floyd Mayweather anunció su regreso a los encordados para 2020, a través de un breve mensaje en Instagram informó que dejará el retiro (por tercera vez) después de imponer una marca de (50-0), pero a falta de más detalles ya se especula quién será el bueno para enfrentarlo.

Rápidamente los momios para encontrar al rival de ‘Money’ aquí te decimos quiénes son los favoritos para enfrentar al púgil estadounidense:

Manny Pacquiao

‘Pacman’ es el favorito para enfrentar a Mayweather según los apostadores, estos peleadores se enfrentaron el 2 de mayo de 2015 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y el ganador fue el estadounidense por decisión unánime.

Georges St Pierre

En la lista sigue el actor y un expeleador canadiense de artes marciales mixtas que fue campeón de peso welter de la UFC en dos ocasiones, con St Pierre desde el año pasado se especuló sobre un posible encuentro con estadounidense.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez

El siguiente en la lista es el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que apenas este viernes declaró en una entrevista que le gustaría volver a enfrentar a ‘Money’; “Siempre me lo he imaginado (la revancha contra Mayweather), me encantaría, pero no creo que él está volteando para acá”

Ambos boxeadores disputaron el campeonato de peso Mediano ligero superfight el 14 de septiembre de 2013, en Las Vegas, y la pelea fue ganada por Mayweather por decisión

Conor Mcgregor

Mayweather Jr. enfentó al peleador irlandés de la UFC Conor McGregor el 26 de agosto de 2017 en Las Vegas donde ‘Money’ ganó el combate por nocaut técnico en el round 10, retirándose invicto de la actividad boxística y superando el récord perfecto que compartía (49-0) con el miembro del Salón de la Fama Rocky Marciano.