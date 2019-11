Pensó que había rescatado a un gatito, resultó ser algo bien distinto

El resto de los bebés de la camada murieron, pero uno sobrevivió por suerte

Cuando Florencia Lobo y su hermano descubrieron lo que parecían dos gatitos abandonados cerca de Santa Rosa de Leales, Argentina, asumieron que eran dos bebés que habían perdido a su madre.

“Pensamos que era un gato abandonado el que había dado a luz y que esos eran sus bebés”, explicó Lobo a Reuters.

Los hermanos llevaron a los animales a casa, pero solo uno, a quien llamaron Tito, sobrevivió.

Dos meses después, Lobo llevó al gatito al veterinario para un chequeo, y le dijeron que Tito era en realidad un puma jaguarundi.

Estos pequeños gatos salvajes se encuentran en el suroeste de los Estados Unidos, así como en América Central y del Sur.

“El veterinario no sabía qué era, pero dijo que no era un gato normal y me dio el número de la reserva de animales”, explicó Lobo.

Los expertos en vida silvestre de la Reserva Experimental Horco Molle en Yerba Buena, Argentina, se encargaron de la situación. Están cuidando a Tito y lo devolverán a su hábitat natural cuando sea mayor.