Vape District en Los Ángeles es una puerta de entrada al mercado negro

Una sección de cinco cuadras del centro de Los Ángeles que solía ser parte del Toy District se ha convertido en la zona cero del país para el comercio de cannabis falsificado. Mientras algunas de las tiendas de juguetes ofrecen spinners y ositos de peluche la mayoría vende cartuchos, líquidos para vapear con sabor, vaporizadores y otros suministros al por mayor para fumar y vapear, incluidas imitaciones fabricadas en China.

La industria del vapeo está bajo escrutinio mientras más personas se enferman con una misteriosa enfermedad respiratoria relacionada con el uso de cigarrillos electrónicos. Funcionarios de salud están investigando casi 1,500 casos en 49 estados y el Distrito de Columbia, incluidas 33 muertes. En California, más de 135 residentes se enfermaron, de los cuales al menos tres murieron, según el Departamento de Salud Pública estatal.

Aunque no está claro qué causa exactamente la enfermedad, oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que la mayoría de los pacientes usaban productos que contenían THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana, particularmente productos obtenidos en la calle, de amigos o familiares, o de traficantes de drogas.

En Los Ángeles, algunos propietarios de tiendas culpan de las enfermedades del vapeo a los productos y dispositivos no probados que se venden a los consumidores en el mercado negro, a pesar que algunos de ellos mismos son parte de esa cadena de distribución.

Los envíos de suministros de vapeo llegan a los callejones detrás de docenas de tiendas mayoristas. Este distrito sórdido está delimitado por Skid Row por un lado y los rascacielos de Little Tokyo por el otro. Se considera una puerta de entrada del mercado negro a los Estados Unidos, lo que permite que prospere la producción y venta de productos falsos.

Aquí, los almacenes venden solo a compradores mayoristas, gran parte de ellos propietarios de tiendas de vapeo minoristas, que vienen de todo el estado con una lista de compras en la mano para adquirir líquidos saborizados, cartuchos y cajas de mods a granel. Algunos dueños de tiendas, que se consideran legítimos, dicen que los contrabandistas están comprando envases y cartuchos falsos que imitan marcas populares, y los llenan con productos falsificados potencialmente peligrosos.

Los sabores para vapear que se exhiben en una tienda mayorista en la calle Cuarta atraen a los compradores con nombres como “Nectarina azucarada” y “El abismo”. Hay miles de sabores de líquidos electrónicos, que muchas veces se hacen mezclando nicotina y saborizantes con un solvente, generalmente glicol de propileno. Un estudio en la revista Nicotine & Tobacco Research sugiere que las mezclas de ciertos ingredientes y saborizantes pueden crear químicos completamente nuevos y potencialmente peligrosos. A principios de octubre, la Clínica Mayo informó que las enfermedades relacionadas con el vapeo probablemente sean causadas por vapores químicos nocivos, y que el daño pulmonar se asemeja a una quemadura química.

Los empleados de una tienda de productos para vapear descargan un envío. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aconseja a los consumidores que eviten los productos de cannabis del mercado negro, que podrían contener pesticidas, metales pesados u otros contaminantes peligrosos. En California, los productos legales son probados y monitoreados por el sistema de “rastreo y monitoreo” del estado, y los consumidores pueden buscar etiquetas en los paquetes para confirmar la autenticidad de un producto.

Cajas de productos de vapeo, de origen desconocido, llegan a una tienda en el centro de Los Ángeles. Los vendedores de productos falsificados están asustados por la mayor atención y el impacto en sus negocios. La FDA ha lanzado una investigación criminal sobre las enfermedades con la Administración de Control de Drogas (DEA), que no se centra en las personas que vapean, sino en la fabricación y distribución de productos ilícitos que los enferman. “Aquí puedes comprar líquidos y cartuchos falsificados, pero no he visto a algunas de las personas que los venden. Se asustaron de las noticias”, dijo un empleado que no quiso que se usara su nombre.

Una cinta transportadora mueve cajas en un almacén de productos de vapeo. El Departamento de Salud Pública de California está instando a todos a dejar de vapear, “sin importar la sustancia o la fuente”, mientras continúan las investigaciones sobre las enfermedades. Los CDC también aconsejaron a las personas que “consideren abstenerse” de usar productos de cigarrillos electrónicos, especialmente aquellos que contienen THC. (Heidi de Marco/California Healthline)

Esta es una historia de California Healthline