Tunden a Cristiano Ronaldo: Van Dijk se burló de su ausencia en el Balón de Oro y Modric le pidió respeto

El portugués no quiso asistir a la gala

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la ceremonia del Balón de Oro dio mucho de qué hablar. El portugués sabía que no iba a ser el ganador por lo que decidió no asistir, esto no es nuevo ya que el más reciente hecho fue en los premios The Best de la FIFA donde tampoco se contó con su presencia por no se llevaría el premio.

Ante ello, algunos de sus colegas fueron cuestionados sobre la actitud de la estrella de la Juventus. Virgil van Dijk que estaba nominado al premio como Mejor Jugador del Mundo, se lo tomó con humor y bromeó al respecto cuando un periodista le comentó que si la ausencia de Cristiano significaba un rival menos, a lo que el neerlandés respondió: “Pero, ¿Era realmente un rival?”.

Es difícil recordar una escena mejor que esta en una entrega del balón de oro: – Periodista: Cristiano no ha venido a la gala, ¿un rival menos? – Virgil Van Dijk: ¿Era un rival? pic.twitter.com/Buy4pkJYMz — Dominio Inglés. (@DominioIngles) December 3, 2019

Otro que también hizo comentarios fue Luka Modric, excompañero de CR7 en el Real Madrid. El croata dejó a un lado la rivalidad y dijo que fue un orgullo entregarle el premio a Messi puesto que son rivales, no enemigos y agregó que es una buena tradición que el último ganador la estafeta el premio al siguiente.

Por último dejó un recadito a CR7 indicando que el futbol se trata de respeto y aunque no ganes debes estar por respeto.