“La batalla empieza mañana”: dueño del Veracruz reta a la Liga MX ante su inminente desafiliación

Fidel Kuri está dispuesto a llevar las cosas ante la FIFA de ser necesario

Fidel Kuri Grajales, propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, apelará la inminente desafiliación de su equipo, inmerso en problemas financieros, administrativos y deportivos que ya se salieron de control hace tiempo.

Kuri ira con todo tras la FMF, pues está dispuesto a recurrir al TAS y la FIFA de ser necesario: ”Esto no se acaba mañana si me desafilian, van a tener que comprobar todo. Y no será aquí, serán en el TAS, será con FIFA. La batalla legal empieza mañana después de la desafiliación.“, dijo en entrevista radiofónica a la Octava Sports.

El dueño de Veracruz acepta que sí pueden desafiliarlo pero… 👇🤔https://t.co/TXBTFMs6y4 — Futbol Picante (@futpicante) December 3, 2019

“La mafia es la mafia y cuando quieren pegarle a alguien le pegan. Imagínense que mafia hay dentro, que hacen todo a su favor”, aseguró el empresario.