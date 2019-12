Cardi B niega acusaciones de infidelidad 

En medio de los rumores, la cantante está en peligro de ser hospitalizada por una peligrosa intoxicación

Que la relación sentimental de Cardi B y Offset ha sufrido altibajos provocados por las infidelidades del líder del trío Migos -incluida una separación temporal a finales del año pasado- no es ningún un secreto, pero la rapera quiere dejar muy claro que su marido ha cambiado y que además no sería tan tonto como para tropezar dos veces con la misma piedra.

Esta semana la novia de otro rapero, Tekashi69 -conocido también como Tekashi69-, llamada Sarah ‘Jade’ Wattley ha dado a entender a través de un vídeo publicado en su Instagram que Offset le había enviado un mensaje privado a través de esa plataforma en el que le aseguraba que la “echaba de menos” con unas intenciones muy claras.

Jade es la misma mujer que hace meses acusó a Cardi de haber orquestado una agresión contra ella en verano de 2018 tras amenazarla en varias ocasiones por haberse acostado supuestamente con su marido.

“La investigación criminal contra tu esposa aún no se ha cerrado, ¿por qué me estás escribiendo y faltándole al respeto?“, le ha preguntado Jade en sus redes sociales. “Hay muchas mi**das suyas sobre las que todavía no he hablado, pero todo tiene su momento y lugar y yo soy la reina de destapar mi**das y pienso demostrarlo“.

Offset ha respondido a esas acusaciones afirmando que su cuenta de Instagram ha sido jaqueada y ofreciendo como prueba una grabación en la que muestra el correo electrónico que recibió alertándole de la actividad sospechosa que se había detectado en su cuenta. Cardi B, por su parte, solo ha hecho alusión a los rumores sobre la posible nueva traición de su marido para dar a entender que tiene asuntos más importantes por los que preocuparse.

“Le han hackeado Instagram. El pobre tiene un resfriado y yo estoy sufriendo unos dolores de estómago terribles. Estoy a punto de ir al hospital porque creo que es una intoxicación alimentaria… Todo el mundo sabe que [Offset] ha hecho algunas cosas muy estúpidas, pero no es tan tonto ni tan es**pido. Hemos pasado un buen fin de semana, la vida nos va bien. Pero eso no pienso entrar al trapo de estas tonterías“