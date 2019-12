CDMX aprueba “Ley Olimpia”, prisión a quien difunda imágenes sexuales de una persona sin su permiso

La pena aumentará si quien lo difunde es familiar, pareja o expareja de la víctima

MÉXICO – Luego de una serie de protestas de grupos feministas por las agresión y feminicidios, el congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mejor conocida como “Ley Olimpia”, que castiga con penas hasta de seis años de cárcel a quienes filmen y/o difundan contenido sexual de otra persona sin su permiso.

Las penas pueden aumentar si la persona que difunde las imágenes es familiar, pareja o expareja de la víctima.

Además quien cometa dicho delito tendrá que pagar de 500 a 1,000 días de salario mínimo, como una parte de su castigo.

La “Ley Olimpia”, también contempla que el grooming o acoso de adultos a niños en internet se castigará con cuatro a ocho años de cárcel.

Fue después de 11 meses de abandono en el Congreso de la Ciudad de México, que los legisladores locales aprobaron el martes la “Ley Olimpia”.

Ahora solo falta para que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordene su publicación en el Diario Oficial, para que ya se pueda castigar el delito de compartir o almacenar estas imágenes sexuales.

¿Cómo surgió la Ley Olimpia?

La propuesta para prevenir la violencia en contra de las mujeres fue creada por la joven Olimpia Coral Melo, quien ha logrado que más de 10 estados del país hayan incorporado esta pena en sus códigos penales a cuatro años de iniciar con la promoción de esta iniciativa, tras haber sido víctima de la difusión de un video íntimo.

“Sí creo que que hay un antes y un después de esta reforma, que no es hecha por la gran academia ni por los hombres, ni por la gente que decide lo que tenemos que hacer las mujeres”, dijo la joven, quien vivió un infierno al sufrir bullying tras la difusión de sus fotos por parte de su exnovio.

“Es hecha por las víctimas, por nosotras”, expresó Olimpia, quien aplaude la aprobación de la ley que lleva su nombre, en la Ciudad de México.

La votación unánime, con 56 votos a favor, desató con más fuerza el grito de las activistas: “¡No es porno ni venganza, la ‘Ley Olimpia’ avanza! ¡No es porno ni venganza, la ‘Ley Olimpia’ avanza!”.

La activista del Frente Nacional por la Sororidad explicó que no fue fácil lograr la aprobación de esta Ley en la CDMX, como no lo ha sido en otros estados.

“En un estado, por cierto, un diputado conservador me dijo ‘Olimpia, yo lamento mucho lo de tu video sexual, pero no me pidas a mí legislar a favor de la putería’, ésa fue la primer respuesta de un diputado que yo recibí cuando iba yo solita sin mis compañeras”, recordó.

“Ha sido un antes y un después y, lo digo siendo muy crítica, porque todavía nos debe mucho el Gobierno de la Ciudad de México, nos debe todo, un parteaguas el apoyo de la Jefa de Gobierno”, abundó Olimpia.

Durante la dictaminación, Coral Melo y sus compañeras tuvieron desencuentros con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto, quien no participó ayer en la votación, como lo manifestaron el 31 de octubre cuando entregaron 22 mil firmas para exigir el avance de la iniciativa.

El el esfuerzo valió la pena y el objetivo se cumplió.

