Así recuerda María Celeste Arrarás su paso por el Miss Universo

En anticipación al concurso de Miss Universo este domingo por Telemundo-les comparto este #tbt de las dos ocasiones en que fui jurado del certamen. Con mucho orgullo les cuento que en ambos concursos una de las nuestras se llevó la corona. En el 2003 Amelia Vega gano el primer Miss Universo para Republica Dominicana y Zuleyka Rivera en el 2006 se convirtió en la quinta boricua en llevarse el título de Miss Universo para Puerto Rico.#missuniverse #missuniverso #mariaceleste #mariacelestearraras @zuleykarivera @ameliavega