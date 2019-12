Nochebuena al estilo mexicano

El show de mariachi y baile folclórico que se presentará en el Musco Center busca dar igual importancia ambas expresiones artísticas

Kareli Montoya, fundadora del Ballet Folklórico de Los Ángeles, y Jimmy Cuéllar, director musical del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, se dieron cuenta de que los shows de mariachi y baile regional mexicano habían dejado de ser como antes, cuando ambas agrupaciones tenían la misma importancia sobre el escenario.

“Ahora se ve mucho que si es un evento de mariachi, sale un rato el ballet y se va, o si es un show de ballet folclórico el mariachi solo toca unas piezas y se va”, dijo Cuéllar.

De ahí surgió la idea de esta pareja de volver a hacer conciertos en los que ambas expresiones artísticas se complementaran, en lugar de quitarse importancia una a otra. Y el primer show que se les ocurrió montar fue Nochebuena: Christmas Eve in México, un espectáculo que celebra la tradición navideña mexicana y que tendrá lugar en el Musco Center for the Arts el miércoles.

La particularidad de este espectáculo es que incluye música que no es muy común que se interprete con mariachi, como por ejemplo temas clásicos como “Jingle Bells” y “Sleigh Ride” al ritmo de polka.

“También hay canciones de Disney con mariachi para los niños y al final “Blanca Navidad” y un popurrí con sones tradicionales mexicanos”, dijo Montoya. “Y este año vamos a presentar “El vals de las flores”, del [ballet] Nutcracker, con vestuario de Chiapas”.

Pero también hay temas populares que las familias mexicanas suelen cantar en la Noche Buena, de compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.

Montoya y Cuéllar, quienes están casados, se conocieron cuando ambos participaban en los shows que se ofrecían en La Fonda, un restaurante de comida mexicana ubicando en el centro de Los Angeles. Ella formaba parte del ballet folclórico del Mariachi Los Camperos de Nati Cano, donde tocaba Cuéllar.

Luego de diez años con esa agrupación, Cuéllar decidió independizarse y formar su propio mariachi, y lo mismo hizo Montoya, pero luego de haber ido un tiempo a Colima, México, a especializar su danza.

Lo que ambos también tienen en común es que pertenecen a familias en las que muchos de sus miembros también son artistas. En el caso de Montoya, todos sus hermanos bailan, mientras que el papá y tíos de Cuéllar son músicos de reconocidos mariachis. Por ejemplo, el mariachi Garibaldi acompañó a Paquita la del Barrio en el reciente show que la cantante ofreció hace unos días en Los Angeles; y también acompañará a Eugenia León en el concierto que dará el 14 de diciembre en el teatro Soraya.

Ahora bajo su dirección, Jimmy Cuéllar espera continuar con la tradición que su padre comenzó hace más de 20 años, y al mismo tiempo, al lado de su esposa, revivir el maridaje que existe entre esta música y el ballet folclórico, una tarea de la que Montoya es experta.

En detalle

Qué: Nochebuena: Christmas Eve in México

Cuándo: miércoles, 7:30 pm

Dónde: Musco Center for the Arts, 415 N., Glassell, Orange

Cómo: boletos $25 a $58

Informes: (844) 626-8726 y muscocenter.org