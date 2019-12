¿Será Rodolfo el Reno? Aficionados de Chivas tratan de descifrar al próximo refuerzo y vendría del norte

Guadalajara solo ha confirmado dos nuevos jugadores

Las Chivas de Guadalajara han estado robando cámara con la presentación de sus refuerzos y han dejado pistas para que sus aficionados descifren quiénes son los próximos fichajes.

En la última dinámica en redes sociales, el ‘rebaño’ dejó la fotografía de una cancha con la leyenda “Like si ya lo viste” lo que ha desatado toda una serie de teorías.

A que hora anuncian a Cristiano hijos de su sagrada madre — Analistas (@_Analistas) December 5, 2019

Los aficionados han sacado toda su creatividad pero lo que más se ha comentado es que el nuevo integrante de las Chivas es Rodolfo Pizarro, quien cumpliría una segunda etapa con los rojiblancos.

Alguien más ve la cara de Pizarro formada en esa parte del césped? pic.twitter.com/QM29FK1aMY — Ricardo Ortiz (@Ricardootz10) December 5, 2019

Esto tomó más fuerza luego de que el periodista de beIN, Fernando Cevallos, comentó que Chivas está haciendo todo lo posible por regresar a Pizarro, luego de que su salida no fue de la mejor forma, incluso el jugador declaró que él no quería irse pero fue José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas, quien le dijo que no estaba en los planes.

Una de las propuestas sería incluir a dos jugadores de #Chivas en la negociación con #Rayados https://t.co/XkxkjJQppU — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 5, 2019

La teoría de Pizarro se debilitaría por el momento, ya que actualmente disputa la Liguilla con Monterrey y además, participará en el Mundial de Clubes, por lo que de ser cierto el fichaje, se anunciaría hasta que termine el torneo con los Rayados.