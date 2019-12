¡Que chingue a su padre el América! Feministas queman bandera azulcrema tras video de la Sub 17

Las manifestantes exigen una disculpa pública por parte del dueño del América

Hace unos días vio la luz un video en el que integrantes del equipo Sub 17 del América, hacían burla del performance feminista “Un violador en tu camino”, acto que fue duramente reprobado por la opinión pública y por el cual diversos grupos feministas convocaron a una manifestación en la Glorieta de Insurgentes el día de hoy.

En medio de la manifestación, un grupo de mujeres pintaron el el suelo la leyenda “Que chingue a su padre el América” y prendieron fuego a una bandera azulcrema, mientras gritaban diversas consignas como “que lo vengan a ver, esto no es futbolista es un machista, macho burgués”, “los futbolistas, los analistas, la afición es Televisa” y “nunca más silencio”.

Feministas queman la bandera del @ClubAmerica en la Glorieta de los Insurgentes #NiUnaMenos #UnVioladorEnTuCamino pic.twitter.com/M3YzWC2wid — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) December 6, 2019

Andrea Lecona, miembro del grupo Las Del Aquelarre Feminista, declaró que “un comunicado no basta, no es suficiente porque se burlan de las miles de mujeres desaparecidas y violentadas, queremos una disculpa pública del dueño del club”

EL MOMENTO EXACTO Este es el momento en el que integrantes del movimiento #Feminista quemaron la bandera del #América. También se escuchó el cántico:

"Que lo vengan a ver, ese no es deportista, es un machista, macho burgués". pic.twitter.com/pL2vNnq6Aj — Tiempo Real (@TiempoReal_mx) December 7, 2019

Hoy por la mañana, el América reveló las acciones que tomarán con su equipo sub 17 tras este polémico video, las cuales consistirán en someter a sus equipos Sub 17 y Sub 20 a un curso de capacitación en materia de perspectiva de género, situación de violencia contra las mujeres y masculinidades, todos ellos impartidos por expertas de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).