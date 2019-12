Qué dice tu horóscopo para hoy y el fin de semana del 7 al 8 de diciembre

El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos

Ascendente en Aries

Mientras que Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido por Escorpio (signo de agua, profundo y denso) con una propuesta pasional y profunda para tus deseos; Júpiter (planeta asociado a la expansión) ingresó en Capricornio (signo de tierra, responsable) -después de doce años- y con su energía activa la zona de tu carta natal asociada a la profesión. Es un tránsito de un año: si se trabaja con compromiso y seriedad, habrá crecimiento en la profesión.

Ascendente en Tauro

Mientras que Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio (signo de tierra, responsable) con una propuesta de seriedad en el ámbito de la pareja; Júpiter (planeta asociado a la expansión) también ingresó en Capricornio -después de doce años- y con su energía activa la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el extranjero. Es un tránsito de año: ideal para repensar la importancia que le das a los asuntos que te entusiasman.

Ascendente en Géminis

Es el último fin de semana del tránsito de Mercurio (regente del ascendente en Géminis) por Escorpio (signo de agua, profundo y denso). Ha sido un período largo de revisión e introspección en tu pensamiento. Es bueno saberlo para así poder apropiarse con conciencia de la propuesta y aprendizaje de este movimiento energético para vos: permitir que la profundidad emocional ingrese en tu paradigma mental para bajar un cambio con la racionalización constante.

Ascendente en Cáncer

Después de doce años, Júpiter (planeta asociado a la expansión) ingresó en Capricornio, tu eje complementario. Como disponibilidad energética, trae una interesante vibración de entusiasmo y confianza en el ámbito de la pareja. También, puede ser momento de revisión y reflexión sobre el sentido y propósito de una relación. Capricornio marca límites propios y ajenos. Puede ser una buena oportunidad para pensar el vínculo a largo plazo, o para poner un límite a una situación insostenible.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) en su tránsito por Sagitario (signo de fuego, expansivo) conecta matemáticamente en cuadratura con Neptuno (planeta asociado a los sueños y el inconsciente colectivo) en Piscis. En términos energéticos, es una configuración valiosa para incorporar en la identidad y expresión yoica una dosis de sensibilidad y empatía, un registro sincero de temáticas inconscientes.

Ascendente en Virgo

Es el último fin de semana del tránsito de Mercurio (regente del ascendente en Virgo) por Escorpio (signo de agua, profundo y denso). Ha sido un período largo de revisión e introspección en tu pensamiento. Es bueno saberlo para así poder apropiarse con conciencia de la propuesta y aprendizaje de este movimiento energético para vos: sumarle profundidad emocional a tu paradigma mental legislado por los parámetros concretos y deductivos.

Ascendente en Libra

Mientras que Venus (tu regente) continúa su recorrido por Capricornio (signo de tierra, responsable) con una propuesta de seriedad en el ámbito de la pareja; Júpiter (planeta asociado a la expansión) también ingresó en Capricornio -después de doce años- y con su energía activa la base emocional de tu carta natal. Es un tránsito de año: ideal para repensar y trascender miedos y exigencias prehistóricas.

Ascendente en Escorpio

Marte (planeta de la acción, antiguo regente de Escorpio) en tránsito por tu signo conecta matemáticamente con Venus (planeta de la seducción) en Capricornio (signo de tierra, responsable). Esta configuración potencia fuertemente temas de deseo, conquista, seducción y atracción con cualidades de Capricornio, es decir: signadas por la responsabilidad, el compromiso y la madurez.

Ascendente en Sagitario

Después de doce años, Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) ingresó en Capricornio (signo de tierra, responsable). Es un tránsito de un año y es bueno saberlo, porque en términos energéticos puede darse un tironeo entre una sensación de límites y restricción, y al mismo tiempo confianza en la posibilidad de lograr una expansión comprometida. La clave: Capricornio tiene que ver con los objetivos y el tiempo como recurso: de a poco.

Ascendente en Capricornio

Para vos, siguen las novedades astrológicas. Esta semana, Júpiter (planeta asociado a la expansión) ingresó en Capricornio, después de doce años. Es un tránsito que trae una propuesta diferente: confianza y entusiasmo. En ese sentido, puede funcionar como contracara a cierta tendencia a la exigencia y la restricción. También, puede habilitar una relación distinta con el tiempo y tus metas. No busques escena de esta disponibilidad energética. El tránsito durará un año.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana no hay aspectos planetarios llamativos para vos. Sin embargo, hay una disponibilidad energética cargada de planetas en signos de fuego, tierra y agua. Acuario es un signo de aire, en ese sentido, puede ayudar saber que no hay ningún planeta que haga viable la energía de tu elemento. Tip: abrir ventanas, respirar, circular y buscar escenas de abstracción para no sentir encierro en estos momentos sin aire.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) en su recorrido por tu signo conecta matemáticamente con el Sol (fuente de energía del zodíaco) por Sagitario (signo de fuego, expansivo). Es una configuración que puede traer una vibración de iluminación y despertar con respecto a fantasías y sueños pasados. Vale la pena pensar en situaciones que circulan dando vueltas en el inconsciente pero que vos sabes que requieren atención consciente.

Por: Vera Picabea