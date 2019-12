La tanguita de Zuleyka Rivera, junto a Daddy Yankee, da mucho de qué hablar 

View this post on Instagram

🚨GIVEAWAY ALERT 🚨 – Participa para la oportunidad de ganar dos entradas al concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico HOY sábado 7 de diciembre de 2019, donde tendré la maravillosa oportunidad de compartir tarima con el duro de los duros @DaddyYankke Para participar: 1. Asegúrese de seguirme en Instagram (follow Me) 2. Seguir mi nueva pagina de IG @Durafitlatino 3. Darle like a este post. 4. Menciona ese amigo (a) con el que te gustaría ir a disfrutar del concert del Cangri. Utilizaremos el método aleatorio para escoger al ganador. Buena suerte!!!! Nota, el ganador será anunciado HOY sábado a las 4:00 pm. – – NOTA: Concurso solo para residentes de Puerto Rico.