Descubre la infidelidad de su esposo por una foto de un restaurante en internet

La historia se hizo viral rápidamente y ha sido una de las últimas sensaciones en internet

Una esposa afirma que pilló a su marido siendo infiel después de que un crítico de un restaurante tomara una foto del lugar para una de sus críticas. Cuando subió la imagen a internet, la mujer identificó a su marido teniendo una cena romántica con otra mujer.

La esposa no podía creerlo, pero no tuvo dudas. Leyó la reseña del restaurante Trummers y vio que su esposo cenaba con otra mujer.

“Su última crítica va acompañada de una foto de mi esposo cenando con una mujer que no soy yo”, escribió en una conversación en vivo con el crítico Tom Siestema, que trabaja para el Washington Post.

La mujer estaba en lo cierto.

El hombre, una vez confrontado con la evidencia fotográfica, confesó estar teniendo un romance. Su esposa no lo pensó dos veces y le dejó. Por eso, aprovechó para agradecer al crítico la foto y haber descubierto todas las mentiras de su esposo.

Sietsema, quien ha sido el crítico del Post durante los últimos 19 años, no podía creerlo y respondió a los mensajes deseando que todo fuera una broma y que la historia no fuera real

“Presento dos reseñas a la semana, para Food and the Magazine, así que no estoy seguro de en qué restaurante sucedió”, admite el crítico según cuenta Inside Edition.