Solo quedan dos boletos: estos son los cinco equipos que buscan el pase a octavos de final en la Champions League

Tutto per tutto 👊 One shot

🇪🇺 #UCL | Group Stage C – MD 6

🆚 @FCShakhtar

🏟 Metalist Stadium | Kharkiv

⌚️ #11dicembre | 18.55 CET

📲 #ShakhtarAtalanta#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #ForzaAtalanta pic.twitter.com/kHhuAmXNyx

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 10, 2019