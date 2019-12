El Nissan Sentra Sedan 2020 rediseñado promete mejoras

Esta semana, en el Auto Show de Los Angeles, Nissan presentó el Sentra 2020 rediseñado. El equipo de Consumer Reports Cars verá este vehículo y muchos otros en persona para proporcionar información sobre los próximos modelos notables. El fabricante necesita desesperadamente el nuevo automóvil porque el modelo saliente está muy por detrás de los líderes de los sedanes compactos, incluidos el Subaru Impreza, el Toyota Corolla y el Honda Civic, y ocupa el penúltimo lugar en las calificaciones de Consumer Reports.

El Sentra actual fue rediseñado para el año del modelo 2013 y, a pesar de una serie de actualizaciones, sigue siendo un automóvil que no causa una impresión memorable. Nissan espera que el nuevo Sentra mejore en lo que respecta al ahorro de combustible en comparación con el modelo anterior, una cabina más silenciosa y una mayor comodidad y capacidades de manejo. Y ha hecho que las características clave de seguridad avanzadas sean estándar.

Con qué compite: Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda3, Subaru Impreza, Toyota Corolla, Volkswagen Golf

Cómo se ve: una versión más pequeña de los sedanes Altima mediano y Maxima grande.

Tren motriz: motor de cuatro cilindros y 2.0 litros de 149 hp; tracción delantera

Precio esperado: $ 17,000 a $ 25,000 (estimado)

Fecha de venta: enero de 2020

Opinión de CR

Esperamos que el Nissan Sentra 2020 resuelva algunas de las deficiencias del modelo anterior. En nuestras pruebas descubrimos que el viejo Sentra tiene una cabina estrecha e incómoda, haciendo que uno se sienta rígido durante el trayecto, y ofrece una experiencia de conducción que no se disfruta. También tiene los tiempos de aceleración más lentos entre los sedanes compactos.

El nuevo auto tiene un atractivo interior, según las fotos. Si bien los asientos delanteros y traseros se ven generosos, tendremos que sentarnos un tiempo en ellos para determinar si la cabina es más espaciosa y más cómoda que antes. Además, ten en cuenta que los automóviles en las exhibiciones y en las fotos de la prensa a menudo son versiones de primera calidad, en este caso la versión SR. Las versiones S y SV, de menor categoría, no estarán tan bien equipadas.

Esperamos que Nissan haya mejorado la experiencia de manejo del Sentra. Muchos de sus competidores, incluidos el Civic, el Impreza, el Corolla y el Volkswagen Jetta, tienen un buen equilibrio entre la comodidad de conducción y la agilidad de manejo.

Nos gusta que Nissan tenga como estándar el sistema Safety Shield 360, el cual viene con asistencia avanzada clave para el conductor y equipo de seguridad, que incluye frenado automático de emergencia (AEB) y advertencia de punto ciego (BSW).

Por fuera

El Sentra continúa con el nuevo estilo de Nissan, con una gran parrilla en forma de V, guardabarros ligeramente bulbosos y faros LED opcionales. Incorpora una pieza de acabado negro que corre desde la parte superior de las ventanas laterales traseras hasta la línea del tronco. Este elemento visual, introducido por primera vez en el SUV Murano, da la impresión de que el techo está “flotando” en la parte trasera del automóvil. Sin embargo, ese estilo incluye un techo trasero inclinado que en los otros modelos nuevos de Nissan ha dificultado la entrada y salida en los asientos traseros.

El automóvil SR en estas fotos tiene un aspecto agresivo, con paneles frontales profundos con luces antiniebla y faldones laterales que le dan al automóvil un aspecto deportivo. Este estilo se extiende hacia la parte trasera, donde un pequeño alerón “lip spoiler” se extiende desde la tapa del maletero, aparentemente para mejorar el flujo de aire. El SR se complementa con llantas de 18 pulgadas que llenan muy bien los huecos de las ruedas, mejorando aún más el aspecto deportivo del Sentra.

Por dentro

El Sentra básico viene con una pantalla táctil en el tablero central de 7.0 pulgadas que incluye los sistemas de reconocimiento de voz Asistente de Google y Siri Eyes Free. Entre los indicadores del velocímetro y el tacómetro se ha colocado una pantalla digital de 4.2 pulgadas que ofrece información de manejo, como el ahorro de combustible. Es decepcionante que el auto base no cuente con Android Auto y Apple CarPlay.

Las versiones SV y SR incluyen conectividad estándar de Android Auto y Apple CarPlay, una pantalla de 7.0 pulgadas entre los medidores y una pantalla táctil de 8.0 pulgadas montada en lo alto del tablero.

Los compradores que eligen el modelo SR obtienen un interior atractivo que se ve mucho más lujoso y refinado que el del Sentra SV que probamos la última vez. El nuevo automóvil tiene detalles cromados y costuras contrastantes en el tablero, los asientos y los paneles de las puertas, y promete bastantes materiales suaves. Queda por ver cuántas características le han quitado a la cabina en los acabados S y SV.

Nos gusta que el control de las funciones clave de clima y de información y entretenimiento se realice con botones y perillas grandes en lugar de solo depender de la pantalla táctil. Los controles del clima se encuentran a mitad del tablero, debajo de 3 rejillas de ventilación redondas. Estas rejillas de ventilación redondas son una desviación significativa de otros interiores de Nissan.

Lo que lo impulsa

El Nissan Sentra 2020 tiene un motor de 4 cilindros y 2.0 litros de 149 hp, que reemplaza al motor de 4 cilindros y 1.8 litros que impulsó a la generación anterior. Como antes, este nuevo motor está emparejado con una transmisión continuamente variable (CVT). Nissan afirma que mejorará el ahorro de combustible. El viejo Sentra con el motor de 1.8 litros y CVT tenía una clasificación de EPA de 32 mpg combinados. Medimos 31 mpg en general en nuestras pruebas, lo cual es bueno para un sedán compacto pero no entre los mejores de su clase.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

Nissan incluye muchos equipos estándar de seguridad avanzada. Además de AEB y BSW, el Nissan Safety Shield 360 incluye advertencia de colisión frontal, detección de peatones, advertencia de tráfico cruzado trasero y advertencia de salida de carril.

El Sentra también viene con un sistema estándar de monitoreo del conductor para ayudar a evitar que un conductor opere el automóvil cuando está somnoliento, y alerta en la puerta trasera, que le recuerda al conductor que revise el asiento trasero antes de bloquear el automóvil y alejarse.

