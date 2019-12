Aracely Arámbula describe cómo le gustan los hombres

Será que la cantante le ha enviado una indirecta a su ex, el cantante Luis Miguel

Aracely Arámbula reveló que es lo que la atrae de un hombre, y fue muy clara en que para ella es importante relajarse y gozar con su pareja. “Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho, y esta vida es de relajarse y de gozar”, declaró la intérprete, según informó la revista Quién.

Las palabras de la mexicana han hecho que muchos cuestionen si con esto no estará tratando de enviarle una indirecta, muy directa, al padre de sus hijos.

Al preguntarle por la identidad de su nuevo amor, Aracely aseguró que ella no tiene porqué revelar de quień se trata. Así que por el momento, parece que todo seguirá siendo una incógnita.

“Él no es público, pero todo muy bien”, fue lo único que se atrevió a decir sobre su nuevo amor.

Cabe señalar que el programa Suelta La Sopa compartió un vídeo en donde se le puede ver disfrutando de una íntima velada junto a su ex, Arturo Carmona. Razón por la que muchos afirman que éste es el nuevo gran amor de “La Chule”.