¿Cuáles son los síntomas y tratamientos del cáncer de laringe?

Un dolor permanente de garganta pudiera ser síntoma de cáncer de laringe, por eso es muy importante asistir a un chequeo médico a tiempo

Si tienes cambios en la voz o una ronquera que no se quita en más de dos semanas, debes acudir al médico. Este es el principal consejo que brinda el sitio web cáncer.org ante estos cambios, ya que son signo del cáncer de laringe.

Sin embargo, estos no son todos los síntomas. Y si no se trata a tiempo, puede comprometer no solo tu aparato fonador, también tu vida.

Síntomas del cáncer de laringe

Los ya mencionados son los síntomas principales, pero también existen otros indicadores que alertan que se puede tratar de cáncer de laringe. Sin embargo, si se presta atención a estos síntomas iniciales, esta enfermedad se puede detectar y tratar a tiempo.

Hay varios tipos de cáncer que tienen como inicio la parte superior de las cuerdas vocales, mientras que otras se presentan debajo de las mismas y que no ocasionan el cambio de la voz o principios de ronquera, y por lo tanto, se descubren en etapas más avanzadas.

Los síntomas que se presentan en este tipo de enfermedad son:

Dolor permanente en la garganta y tos continua.

Dificultad para tragar e incluso dolor.

Molestias en los oídos, respiración dificultosa, y pequeños bultos en el cuello.

Estos indican que el cáncer se ha propagado hasta los ganglios linfáticos que se encuentran adyacentes, y por lo tanto, resulta muy peligroso.

Tratamiento

Existen diversos tratamientos para esta enfermedad, que van desde la quimioterapia hasta el tratamiento quirúrgico. Todo dependerá de la evolución del paciente y en algunos casos, de su elección personal.

Los tratamientos más fuertes, como la radioterapia y la quimioterapia, y hasta la misma cirugía, están enfocados a erradicar el cáncer.

Aunque estos tratamientos tienen efectos secundarios, cuando se aplican a tiempo suelen ser efectivos.

Por otro lado, existen otros tratamientos cuyo objetivo son aliviar el dolor y los síntomas del cáncer, y mantenerlo bajo control. En estos casos, un oncólogo determinará cuál será el mejor tratamiento a seguir, y te indicará cuáles son las probabilidades de éxito.