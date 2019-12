La vez en que Ricardo Peláez le mintió al portero estrella del América

El ex directivo del América le mintió a Moi Muñoz sobre su reemplazo

Moisés Muñoz defendió la playera de las Águilas del América durante cuatro años, del 2012 al 2016. Pese a mostrar un buen nivel y siendo ya un referente en el equipo, la directiva azulcrema, comandada en aquel entonces por Ricardo Peláez, decidió prescindir de sus servicios y contratar al arquero argentino Agustín Marchesín.

Antes de que ‘Marche’ llegara a Coapa, Muñoz habló con Peláez para preguntarle sobre la veracidad de ese evento y Ricardo mintió al aquel entonces portero estrella del América diciéndole que no llegaría ningún arquero. Esto lo reveló el mismo Moisés Muñoz la noche de ayer en el programa Línea de 4 de TUDN.

“Cuando empezaron los rumores de que venía Marchesín al América, yo me senté con Ricardo Peláez, de frente, cara a cara, le pregunté si era verdad esto y me dijo ‘no viene ningún portero’. Tres semanas después me volvió a llamar y me dijo ‘está hablándose con Marchesín y posiblemente sí venga’. Dos semanas después se presentó Marchesín, lo hicieron oficial”.

Con la llegada de Marchesín, Moisés Muñoz ya no tenía cabida en el cuadro de las Águilas por lo que fue transferido a los Jaguares de Chiapas.

Moisés Muñoz es recordado con cariño por el americanismo gracias al gol de cabeza que marcó en la final del Clausura 2013 ante el Cruz Azul y por atajar un par de penales en esa misma noche, con los cuales el América se llevó el campeonato. Gracias a esto, Moi se ganó el apodo de “El Arquero del Milagro”.