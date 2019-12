Yuridia explota en contra de quienes critican a su esposo en redes sociales

Antes de prohibir los comentarios en sus fotografías, la cantante llamó ignorantes y envidiosos a los que hablaron mal de Matías Aranda

Después de 10 años de noviazgo, Yuridia se casó a principios de diciembre con su mánager, Matías Aranda, a quien conoció durante su participación en el reality show ‘La Academia’.

Hace unos días, la cantante fue atacada por los usuarios de Instagram, quienes le reprocharon haber ocultado más detalles de este importante día. Sin embargo, los comentarios hacia su esposo provocaron que Yuridia rompiera el silencio para explicar por qué decidió dar a conocer imágenes de su boda.

“Créanme no es por placer el hecho de que yo esté compartiendo cosas íntimas con uds. Las comparto porque hay otra gente que sí es oportunista, que sí está ganando dinero de una situación íntima y especial para nosotros.”

Debido a que en enlace matrimonial se realizó de forma privada, algunas fotografías salieron a la luz sin su consentimiento provocando que la intérprete de “Ya te olvidé” se viera obligada a compartir con sus fans algunas imágenes de la boda por medio de sus historias de Insatgram.

“Yo no quería compartir nada, menos con gente metichona como uds, gente ignorante… y sobre todo, envidiosa”, aseguró en el comentario dirigido al usurario @eldanirios y que fue publicado por la reportera Yadira Rentería.

En cuanto a los comentarios que aseguraban que Matías viviría del talento de la cantante, expresó: “Y si me molesta que hablen así de mi marido que estoy segura trabaja más que nosotros 3 juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”, finalizó.

Semanas antes de contraer matrimonio, Yuridia anunció su retiro definitivo de los escenarios debido al incidente que vivió con una reportera en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, situación que aseguró afectó su salud.