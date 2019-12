Marysol Sosa estalla contra su hermana Sarita por declaraciones en una revista

La hija mayor de José José aseguró que las imágenes mostradas en la revista sobre la convivencia de Sarita, su mamá, esposo e hija no son reales

Marysol Sosa estalló en contra de su hermana menor, Sara Sosa, luego de que la joven declarara en una revista que hubo malos entendidos con sus hermanos tras la muerte de su padre, José José.

“Yo creo que la palabra malentendidos, de antemano se me hace como que es algo como que bueno, cualquier día te damos una cita nos vemos y ya nos quitamos los malos entendidos, pero si para el día de hoy la muchacha no ha tenido la decencia ni de marcarnos, pues no entiendo. Creo que cada quien sale a expresar pues lo que ve, y lo que siente y lo que cree, pero hay cosas que finalmente lo que ves es lo que hay, como hay otras que no”.

A pesar de que en las imágenes mostradas en la publicación se deja ver una excelente convivencia familiar entre Sara Salazar, Sara Sosa, su esposo e hija, para Marysol Sosa esto no es real. “Yo personalmente no vi eso, no, habiéndolo vivido, y lo más reciente que se vivió fue en enero del 2018 yo no vi eso“, destacó.

Al respecto de las intenciones de Sara Sosa de demandar a su hermano José Joel por grabar la conversación que sostuvieron tras la muerte del “Príncipe de la canción”.

“Algo así escuché, pero bueno, adelante, cada quién tenemos los derechos que tenemos, yo no te digo que no, finalmente nosotros con nuestra cuestión legal, como se los he dicho, no procedimos ayer… ya traemos el historial que traemos y se va a hacer la justicia que se va a hacer, si ella está emprendiendo algo, adelante”, remató.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA MÉXICO