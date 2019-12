Chevrolet Trailblazer 2021 sigue la ruta de los SUV pequeños

El nuevo Chevrolet Trailblazer 2021 se presentó esta semana en el Auto Show de Los Angeles, revelando un nuevo SUV austero que se colocará entre el Trax y el Equinox. Ha habido un crecimiento explosivo en el segmento de los SUV pequeños, como lo demuestran las diversas revelaciones en la exposición.

Con un nombre como Trailblazer, algunos podrían esperar un vehículo todo terreno que rivalice con el Jeep Wrangler y el próximo Ford Bronco. En cambio, este es un vehículo hermano del Buick Encore GX, un vehículo urbano más liviano, listo para competir con el Kia Seltos y el Mazda CX-30.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre este vehículo:

Chevrolet Trailblazer 2021

Con qué compite: Kia Seltos, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek

Cómo se ve: con su forma cuadrada y techo de dos tonos, se parece al Hyundai Venue, Kia Seltos y Volvo XC40.

Tren motriz: motores de tres cilindros turboalimentados de 1.2 litros y 1.3 litros; transmisión continuamente variable; tracción delantera y en las cuatro ruedas

Precio: menos de $20,000

Fecha de venta: primavera 2020

Opinión de CR

El Trailblazer cubre un vacío notable en la cartera de Chevrolet, ofreciendo un SUV pequeño y de moda a un precio accesible. En particular, incluye muchas características de seguridad clave que a menudo son opcionales en este segmento. El diseño vertical ayuda a maximizar el espacio, mientras minimiza la huella, lo que lo hace muy adecuado para navegar por ciudades y localidades muy transitados.

Por fuera

El Trailblazer tiene personalidad visual, al menos en las versiones RS y Activ con huellas del Blazer más grande adaptadas a su diseño cuadrado y recto, como los faros apretados. Hay 5 versiones, con el Activ y el RS decorado con un techo de dos tonos, salidas de escape dobles y neumáticos más agresivos. Hay otros elementos de estilo que varían según el acabado, como la apertura y la cubierta de la rejilla.

La apariencia parecía más única cuando Chevrolet promocionó por primera vez el Trailblazer a principios de año, pero como suele ser el caso, ya que se acerca a la producción, el diseño se siente similar a otros competidores de reciente diseño.

Por dentro

La cabina de 5 pasajeros presenta 2 medidores grandes en el tablero de instrumentos, con una pantalla entre ellos. La consola central tiene controles climáticos tradicionales, encabezados por la última versión del sistema de infoentretenimiento de GM, con Android Auto y Apple CarPlay. Cuenta con una plataforma de carga de teléfono inalámbrica.

En general, el interior es bastante básico, pero hay algunos detalles agradables, particularmente en los acabados superiores, como las costuras en contraste. Para un vehículo pequeño, hay un espacio decente adelante y atrás.

Lo que lo impulsa

El Trailblazer ofrece 2 motores turboalimentados de 3 cilindros y pequeño desplazamiento: 1.2 litros y otro de 1.3 litros. Ambos vienen combinados con una transmisión continuamente variable. El modelo de 1.3 litros produce 155 caballos de fuerza. Cuando se instala en una versión con tracción total, se puede tener el motor grande con una transmisión automática de nueve velocidades. Chevrolet no ha publicado la potencia para el motor más pequeño.

Los modos que puede seleccionar el conductor para adaptar la aceleración, la dirección y la tracción incluyen: Normal, Nieve (o AWD, si está equipado) y Sport.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

Todos los Trailblazers vendrán con un conjunto completo de características de seguridad avanzadas, que incluyen advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones, asistencia para mantener el carril y advertencia de salida del carril. También tendrá la función Teen Driver de GM, que permite a los padres establecer ciertas restricciones en el automóvil y controlar el comportamiento de conducción. Además, tendrá un recordatorio del asiento trasero, una característica valiosa para garantizar que no se olvide un niño pequeño o una mascota en el vehículo.

El equipo opcional incluirá control de crucero adaptativo, advertencia de tráfico cruzado trasero y asistencia de estacionamiento trasero.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.