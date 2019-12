VIDEO: Fan de hockey gana $50,000 al hacer un tiro milagroso

El hombre confesó que no sabía jugar hockey

se jugó contra los Detroit Red Wings en Montreal, y durante el medio de tiempo se realizó este pequeño concurso en donde Patrick Proteau tuvo la oportunidad de llevarse nada menos que $50,000 dólares.

En el concurso –que se dio en uno de los intermedios del juego– le dieron la oportunidad de realizar tres tiros, y con cada uno que fuera anotando (cada vez a una mayor distancia) se iba ganando varios premios.

El primer tiro lo anotó, por lo que le dieron una mini-nevera. El segundo lo falló, y con este le habrían dado boletos para toda la temporada de hockey. Pero el tercero –que era el más difícil porque estaba más lejos– lo anotó de manera sorprendente haciéndolo ganar los $50,000 dólares.

Cabe mencionar que el disco tenía que entrar por un pequeñísimo agujero que estaba en la portería, lo que era prácticamente imposible.

Proteau dijo que cuando le ofrecieron el palo de hockey con el que haría los tiros, le preguntaron si quería uno izquierdo o derecho, a lo que él contestó: “No sé, no juego al hockey”.

“Fue una suerte de principiante. No pensé que (el disco) iba a entrar. Iba en cámara lenta, y luego me preguntaba a dónde fue (el disco) hasta que todos comenzaron a vitorear, y luego se me cayó la mandíbula”, dijo Proteau.

Puedes ver el video de esta hazaña a continuación:

On ne peut toujours pas croire que c'est arrivé. Still can't believe this happened.#GoHabsGo @CoorsLight pic.twitter.com/DS4TcSAXVP — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 15, 2019

También puedes ver este video tomado desde otro ángulo diferente:

