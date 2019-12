Arcángel describe lo que es ser un capricornio en su nuevo álbum

"Historias de un capricornio" es el nuevo álbum del reggaetonero Arcangel

Arcángel ve en su álbum “Historias de un capricornio” una producción que se aparta del único fin de acaparar a un público solo por vender música. La intención de la producción, que estrena hoy, es otra. Su propósito es compartir una parte de la esencia que forma el libro de su vida.

“Esto no es un álbum que le estoy poniendo un nombre bonito, ni me estoy tomando una foto con el mejor fotógrafo del mundo, ni me estoy gastando $10 mil en ropa y soy el más fashion”, reveló el artista en entrevista con Primera Hora.

“No. Estoy haciendo algo que tiene mucho significado. Este es uno de los mejores regalos que me puedo dar a mí mismo. Es un disco que significa mucho para mí porque es mío, es lo que soy yo, un capricornio, y sale exactamente cuando arranca la temporada capricorniana”, añadió el vocalista sobre la producción de 15 temas, que cuenta con colaboraciones de Ozuna, Sech, Manuel Turizo y Myke Towers, y que está disponible a través de las principales plataformas digitales de música.

Como se infiere del título, el artista se siente identificado con su signo zodiacal.

“A mí me describe exactamente como soy”, confesó convencido. “Soy un tipo que me apasiona mucho lo que yo hago”, mencionó como una de las características. “Soy una persona bien sincera, bien trabajadora, y soy tan exigente con lo que hago que a veces puedo ser mi peor enemigo”.

A su vez, en cuanto a la descripción de rencoroso que citan algunos portales de horóscopos, Arcángel fue enfático en que se aparta de su personalidad. “No soy una persona rencorosa porque no tengo tiempo para eso. Al revés, por lo menos soy un tipo bien positivo y de los que me gusta dar bofetadas sin manos”, añadió el intérprete urbano, reconocido como uno de los pioneros del reguetón.

“Yo no pago mal con mal. Yo pago mal con bien, y una persona que le desea el mal a otra, no hay peor mal que tú hacerle, que el que te vaya bien. A mí el que me quiere ver mal, está bien jo…. hace muchos años, porque a mí me va bien todos los años”.

Al hablar de los temas musical del álbum, Austin Agustín Santos se apoya en el romance que lo ha identificado en los temas recientes.

“El que sabe de verdad el estilo de música que yo hago, aparte del callejero, que ha sabido apreciar la buena música que yo hago, le va a gustar mucho este disco porque son historias de amor. El disco es más romántico que otra cosa”, describió el artista, quien cumplirá años el próximo 23.

“Hay una canción que se llama Capricornio, que es un poco acústica, muchos de los instrumentos que se tocaron la mayoría fueron en vivo. Utilizamos un guitarrista, utilizamos diferentes personas que tocan los instrumentos. Esa es la canción que más se sale de lo que es urbano”, especificó. “Después el disco es 100 % reguetón. Lo que pasa es que es el reguetón romántico mío. Son mis historias de amor. Son cosas bonitas”.

El primer tema de su álbum es Mi testimonio. “Es una intro, un tema en el cual estoy dando gracias a Dios por poder terminar el proyecto”, destacó. “Empieza con mi hijo hablando, de unas grabaciones que tengo de él (Austin Santos) cuando tenía 6 años, tiene ahora 13”, compartió sobre el tema, que también tiene audio de su mamá, Carmen Rosa. “Es de una vez que yo la llamé de madrugada y ella estaba tan preocupada por el momento emocional que estaba pasando en ese momento, que yo la grabé, se ve el sentimiento”.

El sencillo Te esperaré, que lanzó en agosto como adelanto, cuenta con 12 millones de reproducciones en YouTube. Actualmente promueve el tema Sigues con él, con la colaboración del panameño Sech. “Es bien talentoso. También tengo el honor de ser uno de sus artistas favoritos, que yo no lo sabía hasta el mismo día que lo conocí”, destacó Arcángel, responsable de los éxitos Pa’ que la pases bien y Chica virtual.

Se cuida mucho más

En septiembre Arcángel fue hospitalizado por una complicación cardiaca, lo que lo ha llevado a cambiar varios hábitos. “Ha sido el susto más grande de mi vida”, mencionó sobre el percance de salud, que comenzó mientras estaba en su casa. “Fui al hospital y de camino fue que me dio el ataque, suerte que los paramédicos resolvieron rápido. Tenía la arteria principal que lleva oxígeno al corazón, bloqueada”, señaló el intérprete urbano.

En la actualidad, varios medicamentos forman parte de su rutina para cuidar su salud, según dijo. “Ya no tomo alcohol. Fumaba cigarrillos, y ya no fumo cigarrillo. Soy vegano. Ya no como carne”, reveló el artista, quien añadió que “tengo una malla que me pusieron adentro para abrir la arteria”.