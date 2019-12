Habrá disco de Omar Chaparro cantando los clásicos de Pedro Infante

Se trata del soundtrack de la película "Como Caído del Cielo", una producción de Netflix

Omar Chaparro presumió en redes sociales la edición del soundtrack para la película “Como Caído del Cielo”, en la que interpreta a un imitador de Pedro Infante.

El soundtrack incluirá versiones cantadas por el actor de No Manches Frida, de clásicos como “Amorcito Corazón”, “Bésame Mucho” y “Yo No Fui”, además de una canción inédita titulada “De Qué Me Sirve El Cielo”, la cuál servirá como tema principal de la película.

A pesar de la polémica que ha generado el hecho de que Omar Chaparro haya sido el elegido para interpretar al ídolo mexicano, no sería la primera vez que éste interprete con su propia voz versiones de las canciones que popularizó Pedro Infante, pues ya lo había hecho previamente para el programa “Parodiando” en 2013.

La película, en la que Chaparro interpreta a un imitador de Pedro Infante que presta su cuerpo para ser encarnado por el mismo ídolo mexicano, se estrenará este 24 de diciembre a través de Netflix, fecha en la que estará disponible también el soundtrack en plataformas digitales.

