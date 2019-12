Cardi B dona juguetes por valor de cinco mil dólares a los niños menos afortunados

Polémica pero con un gran corazón

La cantante Cardi B nunca ha ocultado su deseo de ofrecerle a su pequeña Kulture todas las comodidades de las que ella no disfrutó en su infancia, gastándose por ejemplo cien mil dólares en su primera fiesta de cumpleaños o comprándole carísimas joyas de diamantes antes de que aprendiera a hablar, pero eso no significa que no quiera utilizar su actual posición privilegiada para ayudar a otros niños menos favorecidos.

El pasado viernes la estrella del rap fue vista en una tienda de la popular cadena de supermercados Target en Miami comprando un sinfín de juguetes que, en un principio, se creyó que podían ser para los retoños de sus amigos o los muchos ahijados que le han salido “hasta de debajo de las piedras” desde que es famosa, como ella misma ha reconocido en el pasado. Sin embargo, resulta que estaba eligiendo los regalos que ha hecho llegar a una serie de organizaciones infantiles.

Cardi llegó al establecimiento sin una gota de maquillaje y ataviada con unas chanclas para recorrer con comodidad los pasillos de la sección de juguetería, donde adquirió un montón de muñecos, juegos de mesa, coches de carreras y otros artículos por un valor total de cinco mil dólares. A la salida la esperaba un camión que había alquilado para la ocasión y que llenó con ayuda de los empleados para que alegrara la Navidad de muchos pequeños.