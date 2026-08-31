Pagos del SSI en septiembre: revise cuándo llegará su beneficio de hasta $1,400

Comienza un nuevo mes y con ello también una nueva ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) tanto para jubilados como para asegurados de los programas sociales de la entidad.

En este sentido, los primeros en recibir sus cheques serán los adscritos al programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que obtienen sus beneficios según el calendario de pagos los primeros días del mes; en este caso, les corresponde este martes 1 de septiembre.

¿Cuánto es el monto que recibe un beneficiario del SSI?

La cantidad mensual en su cheque de beneficio dependerá de su estatus civil, ya que la entidad divide a los beneficiarios en dos grupos: individuales y casados. Los primeros obtienen un aproximado de $900 dólares, mientras que los segundos reciben $1,400 dólares, pero también hay un tercer grupo denominado “personas esenciales”; son aquellas que brindan atención a asegurados del SSI y reciben $400 dólares todos los meses.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio del SSI?

El programa administrado por la SSA, como su nombre lo indica, es un seguro suplementario y está dirigido a personas de bajos ingresos o recursos. A este beneficio pueden acceder adultos mayores menores de 65 años, discapacitados y niños con discapacidad, siempre y cuando sus padres califiquen al programa.

Sin embargo, estos no son los únicos requisitos que establece el SSI; para poder recibir el beneficio, los postulantes deben cumplir con los parámetros de recursos o ingresos, $2,000 (individual) y $3,000 (pareja), sin contar con su vivienda principal o algún otro bien, ya que muchas personas podrían incluso cumplir con los requisitos de ingresos y en algunos casos no calificar debido a que superan los límites de recursos establecidos por el programa.

¿Cuándo son las próximas fechas de pago?

Los próximos cheques de la Seguridad de Ingreso Suplementario se esperan para las siguientes fechas:

Jueves, 1 de octubre de 2026

Viernes, 30 de octubre de 2026

Martes, 1 de diciembre de 2026

Jueves, 31 de diciembre de 2026

En el caso del mes de octubre habrá doble cheque; esto no significa doble pago, sino un adelanto del beneficio correspondiente al mes de noviembre, ya que la fecha de envío coincide con fin de semana, por lo que la entidad adelanta el cobro para no afectar a los beneficiarios.

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