Agua con hielo es el secreto de belleza de Fernanda Castillo, estrella de Telemundo

La actriz explica en qué consiste el proceso que la hace lucir fresca y bella

Fernanda Castillo asegura que el ritmo de las grabaciones de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” (Telemundo) fue muy demandante, así que para lucir bien en cada escena a pesar de su cansancio, recurría a un remedio que tiene que ver con agua y hielo.

“Tenía llamados aquí a las cuatro de la mañana, cuatro y media, entonces me empecé a levantar todos los días a esa hora, y pues la cara no me despertaba. Es muy bueno para la cara, es una terapia muy buena, metes la cara en agua con hielos y se cierran los poros, la piel se tensa, entonces es muy buena cuando estás muy cansado para grabar, que la cara tendría que estar increíble todo el tiempo, es como muy buena terapia cuando estás muy cansado”.

“Si están muy cansados un día, metan la cara en hielo, va a doler, pero va a gustar“, garantiza.

Raúl Méndez promete que el público quedará satisfecho con esta nueva temporada. Aunque existe muy buena relación con su coprotagonista, ambos han logrado hacer un buen trabajo en escena paramostrar el odio entre sus personajes.

“Yo a Fernanda la quiero en la vida real como una hermana. Yo no tengo hermanas, tengo un hermano menor, pero a ella la quiero como una hermana; es muy chistoso, porque cuando nos tenemos que meter en ese mundo de opuestos, de enojo, de resentimiento, es muy divertido porque lo hacemos muy bien, nos sale muy natural. Está tan distante la ficción de la realidad que no nos cuesta absolutamente nada, entonces yo muy contento porque la verdad creo que quedó un proyecto sumamente real”, aseveró Méndez.

Por su parte, María del Carmen Félix asegura que veremos a una “Puma” mucho más emocional, en especial las escenas con Fernanda, pues terminaban llorando.

“Lo decimos Fer y yo mucho de broma, pero cada vez que hacíamos una escena, ella y yo terminábamos llorando porque nos escribieron escenas muy emotivas en esta segunda temporada de la relación de “Roxana” y “Puma”. Una en particular es cuando me reencuentro con ella, que es muy poderoso ese reencuentro después de un tiempo largo en el que se han dejado de ver, ahí lo van a ver en el arranque.

“La “Puma” está en una situación muy crítica emocionalmente, como arranca la serie, y ver a su “Jevita” es como que se le ilumina el mundo”.