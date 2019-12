Creyó que era fraude cuando un Santa anónimo le regaló $5,000 dólares

La historia de esta anciana es tan real como triste, muchos mayores no tienen dinero para sobrevivir después de haber trabajado toda la vida

Diane Pratt, de 77 años, no podía creer lo que le estaba pasando. Al principio pensó que era un fraude, pero pronto descubrió que los regalos que estaba recibiendo no eran una estafa, y que Secret Santa es muy real.

No pudo contener los nervios y se puso casi a temblar. No hacía más que preguntar si era real, si era verdad que acababa de recibir un cheque por valor de $5,000 dólares. Creía que era un fraude, pero no era así. Pratt rompió a llorar, agradeciendo al equipo de EastIdahoNews.com por el regalo, que se destinará a comprar una lavadora y secadora, un refrigerador y gasolina para su auto.

Fue una de las más de 50 personas en la comunidad elegida para participar en un sorteo anual de Secret Santa organizado por el equipo EastIdahoNews.com y financiado por un miembro anónimo de la comunidad que cada año, en Navidad, entrega unos $ 500,000 dólares a las familias locales más necesitadas.

Pratt, que trabajó durante años como policía, contó que no tenía fondos ni pensión de jubilación y que su única fuente de ingresos era la seguridad social. Para llegar a fin de mes, se levanta todas las mañanas alrededor de las 4 a.m. para entregar periódicos. Pero el trabajo requiere que use su vehículo personal y pague su propio combustible.

Después de la sorpresa, Pratt llamó al medio organizador m para agradecerles a ellos y al Secret Santa por el generoso regalo.

“Quienquiera que sea, dile que está en mis oraciones todas las noches. Le agradezco desde el fondo de mi corazón”.