Hyundai y su mirada hacia la movilidad del futuro

A través de la campaña Because Of You, Hyundai le muestra al mundo cuáles son sus ideas acerca de la movilidad para el futuro.

Hyundai ha iniciado la campaña Because of You para mostrar cómo sus desarrollos tecnológicos cambiarán la movilidad y experiencias de las personas. Para contar esto armaron cuatro videos con situaciones cotidianas, que podrían convertirse en realidad en un futuro cercano.

Las marcas no solo apuntan hacia la conducción autónoma, algo que cada día evoluciona más, sino también que buscan diferentes alternativas de desplazamiento.

Una de las apuestas es el patín eléctrico que está pensado para completar el último tramo de recorrido. Hyundai ha utilizado como ejemplo a una mujer que se encuentra atrapada en el tránsito de Ámsterdam, lo que le impide llegar de manera puntual a su trabajo. Entonces su solución es montar el patín eléctrico que lleva en su auto que está equipado con sistemas de conducción autónoma. El mismo vehículo completará el recorrido por si mismo, estacionando automáticamente y ya sin la mujer.

Otro ejemplo de Hyundai en la campaña Because Of You tiene como protagonistas a una pareja de deportistas en Los Ángeles. Ellos se disponen a descender en parapente desde una montaña y en paralelo el vehículo va bajando sin conductor hasta el destino indicado. Si el automóvil no circulara sin nadie al volante, estas personas hubieran necesitado a alguien que lo manejara.

En otra de las situaciones cotidianas para un futuro cercano, Hyundai muestra a una niña jugando al fútbol en una cancha vacía. Ya es de noche y las luces de las instalaciones se apagan automáticamente quedando inmersa en la oscuridad plena. Pero, su madre conecta el vehículo a la red para que el sistema de iluminación funciones con la energía alojada en las baterías del auto.

La campaña Because Of You también muestra soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Se puede ver a un atleta paralímpico en un torneo de tiro con arco que se levanta de su silla de ruedas ayudado por el exoesqueleto robótico de Hyundai.

De esta forma es como Hyundai mira hacia la movilidad del futuro, evaluando diferentes alternativas para ayudar a las personas. El SUV que se ve en los videos que han difundo es el SUV eléctrico Nexo, que tiene una potencia de 163 CV y una autonomía que puede superar los 600 kilómetros.