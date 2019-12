¿Cristiano Ronaldo en Hollywood? Lograrlo es uno de los propósitos del portugués

Mejorar su inglés y hacer una película son algunos de los desafíos que El Comandante se ha impuesto

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro en una entrevista durante los premios Globe Soccer en Dubái y sorprendió a más de uno cuando reveló que uno de sus próximos retos es hacer una película en Hollywood.

“Me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood… Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes”, indicó.

Esto se debe a que el espíritu del futbolista es bastante inquieto y a que quiere estar preparado cuando llegue el momento de su retiro de las canchas.

“En mi vida siempre intento aprender, educarme y formarme en aquello que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a esa formación en el colegio. Hay vida después del futbol. Ganar una Champions no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla”, agregó.

“Me preparo para una vida en la que quiero construir cosas nuevas: mejorar mi inglés y hacer una película en Hollywood. Debes salir de tu zona de confort, aprender y desafiarte a ti mismo, lo cual me encanta. Además, rodearte de personas inteligentes". Firma: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/tUq8wxnH9z — Christian Sánchez Oliveri (@Futbolycalefon) December 28, 2019

Finalmente, el delantero de la Juventus, habló sobre la fórmula que siempre lo ha ayudado a conseguir lo que desea y que espera que también lo apoye en estos nuevos desafíos.

“No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, agregó.