Adamari López despide el año en los brazos de su amado Toni Costa 

View this post on Instagram

Último día de 2019 y pasándolo en familia, y tu? Con quien lo pasas? No hay nada más completo que estar rodeado de amor y unión familiar, y esta noche a celebrar el nuevo año! . #alaïa #alaïacostalopez #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #tonicosta #adamarilopez #familia #amor #blancoynegro #blackandwhite #AdaAlaïaToni #family