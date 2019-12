También las mujeres pueden tocar música de banda, como Las Angelinas

La agrupación fundada en Compton es una de las pocas que interpretan este género dominado por los hombres

Lisset Navarrete era muy pequeña cuando aprendió a bailar música de banda. Su papá, quien la cuidaba porque su mamá trabajaba, le ponía videos de agrupaciones famosas, como Banda Machos y Banda El Recodo.

“Yo crecí con canciones de ellos; me aplaudían para que bailara”, respondió Navarrete a la pregunta de cuándo fue que surgió su amor por este tipo de música.

Y es que ha sido tanta su pasión por la tambora y por la música norteña, que cuando le dijeron que se integrara a un grupo que se iba a enfocar en tocar este tipo de canciones no lo pensó dos veces. Fue entonces cuando se formó La Angelinas, una de las poquísimas bandas norteñas conformada por solo mujeres y de la que Navarrete es la cantante.

“Es algo poco común”, reconoció la artista. “Queríamos romper las barreras porque este género está muy dominado por los hombres, pero lo que no sabe mucha gente es que cada vez hay más bandas de mujeres”.

El combo, que ya ha ofrecido shows por varios lugares de California, es parte del elenco que actuará en el Grand Park plus The Music Center’s N.Y.E.L.A., la celebración de fin de año que organiza la ciudad de Los Angeles en el Grand Park y en The Music Center Plaza. Además de ellas participan otros artistas que darán espectáculos en los dos escenarios que estarán distribuidos en las siete cuadras que abarca el festejo.

Las Angelinas, que tiene su base en Compton, tiene actualmente doce integrantes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 30 años. Todas tienen otros trabajos o van a la secundaria o a la universidad.

“Tratamos de balancear el tiempo entre la escuela y el trabajo”, dijo Navarrete, quien se graduó del Colegio del Este de Los Angeles de la carera de administración de empresas.

Hasta ahora, en su año y medio de existencia, el grupo solo ha grabado covers, pero espera poder reclutar más integrantes –hasta que sean 16–, para grabar un disco de manera profesional. El plan es incluir temas bailables, como cumbias y zapateados “para que la gente se alegre y se ponga a bailar”.

“Me gustan las [canciones] viejitas, y no queremos cantar tanto corrido”, dijo Navarrete, quien tiene 28 años y dejó su trabajo en una tienda de ropa para dedicarse cien por ciento a la banda. “Lo que sí queremos es enseñar a todo mundo que también las mujeres pueden”.

En detalle

Qué: Las Angelinas en concierto en el Grand Park plus The Music Center’s N.Y.E.L.A.

Cuándo: martes, 8 pm a 1 am

Dónde: Grand Park y The Music Center Plaza: de Hope St a Los Angeles St y de Temple St a 3rd St

Cómo: entrada gratuita

Informes: grandparkla.org/nyela y musiccenter.org/nyela