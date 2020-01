¿MLS? para nada: Luis Suárez confía en renovar con el Barcelona

El uruguayo revela que está feliz en el equipo y que quiere continuar creciendo

Luis Suárez termina su contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021, pero expresó su deseo de seguir vistiendo de azulgrana y se mostró convencido de que llegará a un acuerdo de renovación con el club catalán:

“Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y, a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto“, afirmó en una entrevista al Diario Sport.

Suárez ya se ha convertido, con 190 goles, en el cuarto máximo realizador de la historia del Barça a solo cinco tantos de superar a Kubala (194), algo que confía en hacer esta misma temporada.

“Siempre dije que los retos personales se tienen que dejar a un lado, pero en este caso, cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala y meterse ahí (en el podio de los goleadores del club), te sientes muy orgulloso”, manifestó.

Tras disfrutar de las vacaciones navideñas en Uruguay, el internacional charrúa regresará este jueves a los entrenamientos con el Barcelona para preparar el derbi del próximo sábado ante el Espanyol.