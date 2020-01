EZLN y AMLO se enfrentan por el Tren Maya

El mandatario mexicano dijo que los zapatistas desconocen ciertas cosas del proyecto, afirma que no afectará las comunidades indígenas

MÉXICO – Kuego que Ejército Zapatista de Liberación Nacional se pronunciara otra vez contra el proyecto del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cuentan con toda la información y reiteró que no se afectará a comunidades indígenas.

“Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho, antes se respetaba, se admiraba, al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, lo ideológico, no se hacía nada por el indígena vivo que padece pobreza y marginación“, afirmó.

“Ahora puedo decir que comunidades indígenas reciben apoyos como nunca, no tengo ningún problema de conciencia, al contrario, puedo decir que llevo mas de 40 años trabajando por los pobres y los indígenas”

Al conmemorar el 26 aniversario de su alzamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reiteró su rechazo a proyectos de infraestructura del Presidente AMLO como el Tren Maya, incluso, dijeron estar dispuestos a defender sus territorios hasta con su propia vida.

Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en las comunidades indígenas van a seguir siendo respetadas y atendidas.

“No soy un oportunista”, apuntó.

“De todas maneras, que no esperen nuestros adversarios, conservadores, de izquierda y de derecha, que nosotros actuemos de manera autoritaria, no somos iguales, nosotros somos pacifistas. Nosotros somos partidarios de la no violencia, además, así triunfamos”.