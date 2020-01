Los tips para ser vegano de Marco Antonio Regil

El conductor lleva una saludable dieta vegana desde hace un tiempo, mira sus consejos

Marco Antonio Regil es uno de los famosos que es orgullosamente vegano y él como muchos sabe que llevar una dieta vegana saludable a veces puede no ser fácil, no solo por lo que hay que comer sino también por los productos que venden en el supermercado. Y si no sabes cómo comprar, te dejamos los consejos de Marco Antonio Regil. Toma nota.

Las frutas y verduras son gran fuente de minerales y proteínas, hay muchas opciones de dónde escoger por lo que se pueden hacer muchos platillos con ellas. Incluso asegura que se pueden replicar cientos de platillos tradicionales en su versión vegana.

Otra cosa que señala es que no es necesario renunciar a la leche, queso, mantequilla, o carnes, simplemente hay que saberlas encontrar en su versión vegana. Por ello hay que leer bien las etiquetas para no equivocarse.

Por otro lado, Regil recomienda comprar quinoa, frijoles y lentejas para darle al cuerpo las proteínas necesarias. Finalmente para los postres dice que la mejor opción son los helados preparados con leche de almendra.