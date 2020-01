Mujer afroamericana demanda por $300,000 a Hotel Marriot de Portland por política racista

Le pidieron firmar una política de 'no fiestas' para poder hospedarla, pero esto no pasó con los clientes de raza blanca

Una mujer afroamericana, originaria de california, presentó una demanda por $300,000 dólares en contra del Hotel Marriot de Portland, Oregon, alegando que, debido a su raza, le pidieron que firmara una política de ‘no fiesta’ antes de registrarse en su habitación, de acuerdo con Fox News.

La política de ‘no fiestas’ fue establecida para informar a los huéspedes sobre los límites de ruido.

La mujer de 51 años, Felicia González, dijo que la recepcionista del Residence Inn by Marriott Portland Downtown/Convention Center, le comentó que todos los huéspedes tenían que firmar dicha política.

Pero la mujer dijo que se dio cuenta de que esto no era cierto, ya que vio que no les pidieron firmar nada a los clientes blancos que se registraron después de ella.

Sobre esto, un vocero de Marriot dijo que no haría comentarios sobre el incidente, ya que el hotel no hace declaraciones sobre demandas pendientes, según informó The Oregonian.

La demanda dice que González era miembro del programa de recompensas del hotel, Marriott Rewards, y que nunca había tenido ningún tipo de problema con el establecimiento.

Además, también dice que tuvo que firmar la política cuando se le informó que necesitaba hacerlo para poder entrar a la habitación donde se quedaría por cinco noches.

Esta condición no hizo sentir cómoda a la mujer, que después notó que varios huéspedes caucásicos se registraron sin firmar la política de no fiestas.

Por eso, González busca que el Hotel Marriott le dé $300,000 dólares por vergüenza, frustración, humillación y sentimientos de estigmatización racial. Además, existe la posibilidad de que se agreguen $1 millón de dólares por daños punitivos.

El proceso aún está en curso.

