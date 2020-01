Claudia Álvarez presenta a su hija Kira y revela que ser mamá ha sido maravilloso, pero también doloroso

"Lloraba lágrimas de sangre”: La actriz también compartió cómo ha sido el proceso de adaptación a su nueva etapa como mamá

Claudia Álvarez enterneció las redes sociales tras publicar la imagen de su hija recién nacida.

La pequeña Kira nació el pasado 26 de diciembre, de acuerdo a lo publicado por la actriz a través de su cuenta de Instagram, en donde, con una imagen reveló algunos detalles de la llegada de su primera hija.

“No existen palabras que puedan expresar lo que se siente tener en tus brazos a un serecito que viene del amor más profundo! Gracias Dios, gracias @billyrovzar por ser mi equipo, mi hogar, mi vida entera!“, expresó en el mensaje con el que anunció la llegada de su hija.

Pero fue la noche de este miércoles 1 de enero, que la famosa actriz conmovió las redes sociales con la publicación de la primera fotografía del bello rostro de Kira.

“Dicen que los babies vienen con respuestas… Te mira, la miras y te muestra quién eres! Bienvenida #Kira a nuestro mundo!“, fueron las palabras que utilizó para describir la encantadora imagen en la que se observa a la bebé con un enorme moño que adorna su pequeña cabeza.

La imagen ha generado cerca de 270 mil “me gusta” y poco más de 3 mil comentarios, entre los que se encuentran las reacciones de varios famosos como: Andrea Legarreta, Ariadne Díaz, Aislinn Derbez, Cinthia Rodríguez, Alessandra Rossaldo, Angelique Boyer, Anahí, Consuelo Duval, Ninel Conde, Verónica Montes, Odalys Ramírez, Sharis Cid, Marjorie de Sousa, entre muchas estrellas más.

Por medio de sus historias de Instagram, la protagonista de telenovelas reveló cómo ha vivido la experiencia de convertirse en mamá por primera vez, y narró que, aunque se ha recuperado rápido de este proceso maravilloso, también ha sido muy pesado:

“Muchísima gente me está diciendo que ‘¿cómo tan recuperada en una semana?’, esto que ven es porque hoy me arreglé un poquito porque mi hermana me llevó a desayunar, mientras Billy cuidaba a mi baby y tengo una persona que me está ayudando también, gracias a Dios, a la vida y a todo, pero esta no es la realidad me la paso en pijama, dando pecho”.

También aceptó que amamantar a su bebé ha sido un proceso doloroso y que no es tan fácil como lo imaginó, pero gracias a la ayuda de una profesional está logrando alimentar a su bebé sin tanto dolor: “Apenas empecé sin tanto dolor, lloraba lágrimas de sangre, duele como si un encendedor lo tuviera dando ahí, lloraba y lloraba, le hablé a una consultora de lactancia para que me ayudara, todavía me duele, pero aguanto ese dolor“.

Finalmente, dejó ver que, aunque ella deseaba traer al mundo a Kira de forma natural, finalmente los médicos optaron por una cesárea.

“No pudo ser parto natural yo moría porque fuera natural pero no se pudo, no siempre es como uno quiere”, expresó la actriz de 38 años de edad.