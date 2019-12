“Aquí en China ya es 2020”: Así recibió año nuevo Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Aquí en China ya es 2020!! 🇨🇳🙌🏻💫🎉🎊❤️ Hoy desperté pensando en lo especial que es un cierre de año y la energía que carga un día así en el mundo entero… En medio de ese balance de lo vivido, casi todas las personas estamos “vibrando” en positivo… La mayoría ( hasta los más negativos) anhelamos y tenemos nuestra esperanza puesta en tiempos mejores… El deseo de que lo bueno persista y se prolongue… La esperanza de que ahora sí, las cosas cambiarán para bien en las personas que han estado librando alguna batalla… Somos una mayoría “conectados” en la esperanza y la fe, deseosos de que sean tiempos felices para nosotros y nuestra gente… Hoy deseo lo mejor para ti y para los tuyos… Para los “nuestros”… Hoy deseo que tu fe no se extinga… Hoy le pido a Dios que nos llene de amor propio y tolerancia… Deseo de corazón que “eso” que estás esperando llegue pronto… Que sea el mejor año de nuestras vidas… Agradezcamos lo vivido… Lo bueno y las lecciones de vida y crecimiento… Agradezcamos cada instante y cada risa… Agradezcamos a quienes ya no están y a los que nos siguen acompañando en el camino… Agradezcamos cada lágrima… Soltemos lo que nos daña… Dejemos de ver lo que pasa con los otros y observemos con detenimiento nuestras vidas y acciones… Perdonemos y sigamos adelante en esa libertad que sólo el perdón nos da… Trabajemos por nuestra felicidad… Luchemos por el amor que merecemos… Hoy que todos estamos vibrando en esperanza y positivismo, sigamos así… Más empatía, más tolerancia, más alegría, valorar más lo que tenemos, agradecer más ( siempre hay algo que agradecer)… Hoy deseo de corazón que el 2020 sea el mejor año de nuestras vidas!! Todo mi amor para ustedes desde lo más profundo de mi alma!! Feliz 2020!!! ❤️🙏🏻💫✨Te recibimos con los brazos abiertos!! Estamos listos!! 🙌🏻❤️🙏🏻❤️🙏🏻 #Gracias2019